National Voter Registration Day: Phone bank answers your questions

Tuesday is National Voter Registration Day and a number of non-partisan organizations are encouraging registrations through voter drives across the country.

Telemundo and NALEO have partnered on a voter registration day phone bank to answer voter questions from 12 p.m. to 9:30 p.m. ET.

You can call 1-888-839-8682 to have your questions answered. Operators are available in English and Spanish.

Hoy 17 de septiembre se celebra el Día Nacional del Registro de Votantes. Como ciudadano estadounidense, debes estar bien informado sobre los pasos para registrarte a votar y saber las leyes electorales en tu estado a solo meses de las elecciones presidenciales en noviembre.

Por esta razón, las estaciones de Telemundo, junto a NALEO (National Association of Latino Elected and Appointed Officials), realizarán este martes 17 de septiembre un banco de llamadas en el que las personas interesadas podrán aclarar sus dudas sobre el proceso electoral.

Si quieres aclarar tus dudas, puedes llamar al 1-888-839-8682. Personal preparado y bilingüe responderá las llamadas.

El banco de llamadas abrirá a las 12 p.m. ET / 11 a.m. CT / 10 a.m. MT / 9 a.m. PT -- dependiendo de tu horario local -- hasta las 9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 7:30 p.m. MT / 6:30 p.m. PT.